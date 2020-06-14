5萬年隕石湖一夜染粉紅　謎團待解

原本翠綠色的洛納爾湖（上圖），一夜間變成粉紅色（下圖）。

印度西部一個於約5萬年前形成的隕石湖，近日一夜之間由翠綠色變成超夢幻的粉紅色。專家尚無法確定湖水變色的真正原因，惟初步認為與湖水酸鹼度變化有關，當局將派人收集湖水樣本化驗，希望解開謎團。

該個位於馬哈拉施特拉邦的隕石湖洛納爾湖（Lake Lonar），直徑約1.2公里，是地球上最大的玄武岩撞擊坑形成的湖泊。專家指它是於約5.6萬年前，隕石或小行星撞擊地球表面後形成。該湖於1823年被發現，每年吸引不少遊客和科學家到此參觀及研究。

身兼洛納爾湖保育及發展委員會成員的地質學家哈拉特（Gajanan Kharat）表示，洛納爾湖以往亦曾試過湖水變色，但當時變化的顏色不及今次嚴重。他指，測試後發現湖水的酸鹼值（pH）為10.5，屬高鹼性狀態，估計是因為流入湖的水量減少，以致鹽度增加令水質產生變化，導致湖水變紅。

巴巴薩海布．安貝卡馬拉特瓦達大學地理學教授蘇里亞旺西 （Madan Suryavanshi）則認為，可能是洛納爾湖中的鹽生杜氏藻等微生物或細菌等釋出的特殊類型有色物質造成。當局周二（15日）將派專家採集湖水樣本，送交大學分析以確定原因。