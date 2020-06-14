下議院通過新版地圖　將與印度有爭議地方納入領土

尼泊爾眾議院上周六（13日）晚通過憲法第二修正案，認可尼泊爾政府提出的新地圖，新地圖將與印度多年來主權爭議地加入版圖。首都加德滿都有國民繪畫新地圖及點起蠟燭慶祝。印方表示拒絕承認尼泊爾新地圖。

在275名議員中，258人投票贊成，沒有人投反對票，修正案以超過3分之2贊成門檻獲通過。修正案是要把與印度有主權爭議的領土李普勒克（LipuLekh）、卡拉帕尼（Kalapani）及林比亞杜拉（Limpiyadhura）納入新修訂的地圖中。據指，尼泊爾有意正式將北阿肯德邦（Uttarakhand）與連接西藏的李普勒克接壤。若成功經國民議會（上議院）及總統獲准，便正式將三地宣稱尼泊爾國土，增加335平方公里領土。

印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）拒絕承認該地圖，指並無史實佐證。他續稱，地圖違反在談論邊界議題上現時的認知。尼泊爾總理奧利（K.P. Sharma Oli）則表示，期望與印度解決邊界問題。