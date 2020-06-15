涉網絡誹謗　菲傳媒人罪成最多囚6年

菲律賓新聞網站Rappler始創人雷薩（Maria Ressa）被指於2012年網絡誹謗該國一名富商，馬尼拉法院周一（15日）裁定她罪名成立，判囚6個月零一日至最多6年，她揚言上訴。法院宣判後，她聲音顫抖地呼籲記者及菲律賓人為權利而戰，讓當權者問責。當地人權組織批評總統杜特爾特濫權操縱法律，打壓傳媒。

案情指，Rappler於2012年5月29日刊登一篇引述不明情報報告撰寫的報道，指控富商維爾弗雷多．龔（Wilfredo Keng）與一名謀殺犯有關，並涉及毒品交易、販賣人口、走私。維爾弗雷多．龔當年否認指控，稱報道毫無理據及錯誤，Rappler拒絕撤回報道及刊登維爾弗雷多．龔一方的說法。司法部事後引用網絡犯罪法控告雷薩、Rappler及網站前記者桑托斯（Renaldo Santos Jr.）網絡誹謗。

在審訊期間，維爾弗雷多．龔向法庭提交政府證書證明自己無案底，並要求索償5000萬披索（約771萬港元），聲稱勝訴後會捐出款項。雷薩的代表律師指，涉事報道基於情報報告撰寫，而且維爾弗雷多．龔於2017年提告時已過了菲律賓《刑法》規定的一年追溯期，指出《刑法》不具有追溯力。雷薩一方亦辯稱，菲律賓在涉事報道刊登時未有司法部引用的網絡犯罪法律，該法於2012年9月、即報道出街後2個月才設立。

司法部再引用另一法例，稱網絡犯罪法的入稟期長達12年，而且Rappler於2014年曾更新涉事報道，意味網站重新刊登該文章。Rappler承認2014年修改過文章錯字，但無改其他內容，否認司法部的說法。

法院最終裁定雷薩罪名成立，入獄最多6年，她去年已保釋外出，在上訴期間無需還押。她聽取判決後見記者，說：「若我們無法讓當權者問責，我們不能做任何事。我們不做好工作，你便會喪失權利。」

雷薩曾任美國有線電視新聞網絡（CNN），是《時代雜誌》2018年年度人物之一，她另面臨7項控罪，包括違反傳媒不得收受外國投資資金的憲法規定。總統杜特爾特曾稱針對雷薩及Rappler的刑事指控與新聞自由無關，只是她們涉嫌犯法後的正常法律程序。