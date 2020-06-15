中國拒加入美俄會談　瑞典智庫憂新一輪軍備競賽

繼上周日本長崎大學發表關於全國核彈頭數量的統計，瑞典智庫國際和平研究所（SIPRI）近日亦發表最新報告，顯示全球核彈頭庫存雖然下降，但擁核國家均持續對其核武器庫進行現代改造，反映冷戰後核武器逐漸邊緣化的趨勢出現重大逆轉，該智庫對此表示憂慮，武器管制「前景嚴峻」。

SIPRI在報告中表示，目前全球核武彈頭總數降至13400枚，其中包括正在使用、儲存或準備拆除的彈頭，較去年初的13865枚減少465枚。全球核武彈頭減少的主要原因，是俄羅斯和美國持有的退役核武器被拆除。報告指，俄羅斯擁有的核彈頭數量為6375枚，為全球最多。美國則擁有5800枚核彈頭；這兩國共擁有全球近9成核武。

報告指出，核武國家整體欠缺透明度。印度和巴基斯坦就其一些導彈試驗發表聲明，卻甚少就其核武庫的規模提供信息。北韓雖承認進行核武和導彈試驗，卻沒有提供有關其核武器能力的信息。另以色列同樣一直以來沒有就其核武庫存發表評論。

該智庫的核裁軍、軍控和不擴散計劃主任基爾（Shannon Kile）表示，隨着美俄之間就《新削減戰略武器條約》的談判陷入僵局，《中導條約》亦面臨崩潰，表明兩國的雙邊核軍控協議時代正面臨終結，恐引發新一輪核軍備競賽。

中國和印度去年的核庫存旺均較去年增加。報告認為，中國正處於核武器庫現代化的重大時期，並首度發展所謂的核三位一體，以同時具備新的陸基、海基導彈與空基核武能力。雖然美方有意讓中國參與未來美俄核裁減談判，但中國一再拒絕，並重申該國一貫維持「不率先使用核武器」（no first use）的立場。