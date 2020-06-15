新冠肺炎：疫情曝缺陷　馬克龍倡歐洲減依賴中美

法國的新冠肺炎疫情放緩，總統馬克龍周日（14日）發表全國電視講話，宣告在抗疫戰爭中取得「第一場勝利」，並宣布法國將進入解禁新階段，全面復工復課並加快經濟復甦。他又稱，將致力建設一個減少依賴中國和美國的歐洲。

馬克龍表示，法國抗疫從周一（15日）起翻開新一頁，除了非洲屬地馬約特和南美洲法屬圭亞那外，國內其他地區均轉為疫情較輕的「綠區」，區內咖啡店和餐館可以重開，全國幼兒園和中小學下周一（22日）起全面復課，第二輪市鎮選舉將於本月28日舉行。法國民眾周一起將可再於歐洲國家之間旅行，下月1日起更可前往疫情受控的非歐洲國家。

當談及經濟問題時，馬克龍稱國家不會加稅，應採取措施避免企業裁員，亦會創造就業機會，重建強大經濟生態。為應對疫情危機，他指國家已動用5000億歐元（約4.36萬億港元）支持國內經濟、商業及弱勢群體。他強調，進一步解禁並非代表新冠病毒已經消失，不能放鬆警惕，人們將與病毒長期共存，要繼續觀察疫情變化，並為可能出現的疫情反彈做好準備。

對於疫情曝露出法國以至其他歐洲國家，過於依賴中國等地的供應鏈，馬克龍表示歐洲需要減少對中美的依賴。他稱：「這場考驗反映我們獨立於其他洲的自給自足能力，存在缺陷和脆弱，我希望我們可以從中吸取教訓。」