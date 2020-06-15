美警殺黑人︰約翰遜稱不可篡改歷史　承諾檢視種族問題

美國反種族主義示威在全球遍地開花，英國因而爆發多場左右翼示威衝突，期間有示威者塗污戰時首相邱吉爾的銅像。英國首相約翰遜周日（14日）在報章撰文，指英國不能篡改其文化觀與複雜歷史，直指此舉將為「扭曲歷史的大謊言」。他同日承諾，將就國內種族主義問題，成立跨部門委員會。

位於倫敦的邱吉爾的銅像此前被示威者塗上「種族主義者」字樣，引發爭議。約翰遜在《電訊報》撰文稱︰「如果我們開始清除一切不符我們取態的紀錄和圖像，我們是在撒一個彌天大謊，是在扭曲我國歷史。」他又形容邱吉爾是眾人公認的英雄，指前首相雕像面臨危險是「荒謬且可悲」，表明會盡所能反對移除邱吉爾銅像。

約翰遜周日亦指出，自己無法無視全國多地示威的所帶來的力量，矢言會檢視英國教育、醫療、司法系統中的種族歧視問題。他預告，政府將成立跨部門委員會，以檢視非裔和少數族裔在社會向上流動時所遇到的阻礙。

倫敦上周六（13日）出現極右分子及反對種族歧視的示威，引發連場衝突。國會廣場一帶有過百名極右人士聚集，據報不少人飲醉酒，一名28歲男子在2017年西敏寺恐襲身亡警員帕爾默（Keith Palmer）的紀念碑旁小便，引發眾怒。男子事後到埃塞克斯郡警署自首，被起訴違反公德行為罪，預定周一（15日）應訊。