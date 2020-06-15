涉種票及不當言論　工黨維省廳長遭極速解僱

澳洲傳媒周日（14日）披露，維多利亞省上議院工黨議員索穆雷克（Adem Somyurek）涉嫌用錢吸納假黨員，招惹種票疑雲，並涉對其他官員發出冒犯性的言論。事件曝光後，索穆雷克被極速解僱，更將被逐出工黨，獨立反貪腐委員會亦介入調查。

《時代報》及澳洲版《60分鐘時事雜誌》聯合報道指，維省小生意兼地區政府廳長索穆雷克涉嫌用錢吸納假黨員，增加維省工黨的黨員人數，為自己增加政治力量。秘密錄音及畫面顯示，索穆雷克把2000澳元（約1.06萬港元）現金及34名假黨員的表格，交給維省另一廳長凱羅茲（Marlene Kairouz）的顧問麥克倫南（Nick McLennan）。

錄音亦顯示索穆雷克以粗言穢語，批評婦女及家暴預防廳長威廉姆斯（Gabrielle Williams）愚蠢，揚言將強迫對方離開政府內閣。索穆雷克又形容，部分為他工作的年輕職員「自以為高人一等及令人生厭」，並以歧視同性戀的言論批評他們。

事件曝光後，索穆雷克拒絕接受媒體訪問，但否認有關種票的指控。他指，錄音中的對話是他與所信任人士之間的對話，內容關於政黨內部事務，但未經批准公開，他顯然在聯邦競選辦公室內遭監聽，促請警方調查。他同時承認曾作出不當言論，向威廉姆斯及涉事年輕職員道歉，並向維省政府提出請辭。

維省省長安德魯斯周一（15日）回應稱，已於當日早上9時解僱索穆雷克，指對方沒有資格擔任其團隊一員，並已致函工黨全國執行委員會，要求委員會終止對方的黨籍。安德魯斯強調：「索穆雷克沒有自行辭職的機會，他沒資格提出請辭。事實是他被解僱，任何與此相反的陳述都不對。」有專家警告索穆雷克涉及的行為或構成嚴重的刑事罪，可能被判囚。