華海警船被指撞越南漁船　繳航行器材及漁獲

中國和越南頻頻在南海的西沙群島發生衝突。越南外交部周日（14日）表示，上周三（10日）上午約10時，兩艘中國海警船在西沙群島附近海域，撞擊一艘越南漁船，並搶走船上2部GPS定位機、一部聲納探測器和一噸海鮮、漁獲，損失粗估達5億越南盾（約17萬港元），漁民更一度被迫簽署財產轉移文件。

據報道，當時越南漁船被撞後船身入水，16名漁民棄船逃生，其後部分人被中國海警船救起，隨後中國海警要求漁民簽署聲明文件，但船長阮祿（Nguyen Loc）拒絕簽字，中國海警協助修補漁船後便離去。由於漁船無法繼續執行捕獲作業，於是啟程返航並於上周四（11日）回到越南向當局報告。

越南當局對此強烈譴責，批評類似事件已多次發生，令越南漁民不滿和感到不安全，也造成經濟損失，不僅侵犯了越南的主權，也違反了國際法的規定，強烈呼籲中方立即停止這種不合理的行為，否則會採取強硬的措施應對。

此次漁船衝突事件是近2個多月以來第二次發生的同類事件，早於4月2日時，一艘越南漁船駛入西沙群島海域，遭中國海警船到場勸喻並驅離，最後越漁船撞到中國海警船沉沒，越方8名涉事漁民墮海。