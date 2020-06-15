新冠肺炎︰東京連續2日逾40新症　外相否認解除封關

日本的新冠肺炎疫情未平之際，有傳政府將解除對部分國家的封關令。外相茂木敏充周一（15日）否認有關消息，但表示已與越南、澳洲及新西蘭同意就恢復出入境安排作討論。東京同日新增48宗病例，是連續2天新症逾40宗，估計與新宿夜市集體感染有關。

《讀賣新聞》上周四（11日）引述消息報道，指日本可能在未來數月重啟來自澳洲、新西蘭、越南和泰國民眾的商務旅行。但茂木敏充否認消息，僅指政府正考慮多方因素，以檢視放寬入境禁令的方式，強調會分階段推行放寬。

東京繼周日（14日）新增47宗新冠肺炎病例後，周一再新增48宗。新症中有20人是新宿深夜消遣餐飲店的相關患者。在全國緊急狀態解除後，日本航空（JAL）宣布將於下月1日復飛使用羽田機場一號客運大樓的國內航班。

另外，日本財務省周日宣布，將「傳染病醫藥品」及「高度管理醫療器械」兩項製造業，加入《外匯法》中限制外國投資者出資的行業範圍內。該法規定，外國投資者購入與日本國安有關的國內企業的1%或以上股份時，必須事先申報。日媒指，政府此舉旨在防止先進技術外洩至中國等外國。