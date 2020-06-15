韓軍加強監視朝軍事挑釁　日本停止部署陸基神盾導彈防禦系統

北韓領袖金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正近日以強硬措辭撕破對韓關係，暗示將對韓進行軍事挑釁。南韓軍方周一（15日）表示，軍方加強了邊境地區的對朝監視狀態。同日日本宣布，考慮到部署費用與技術問題，將停止部署原定用作應對北韓導彈威脅的陸基神盾導彈防禦系統。

韓軍消息稱，除了北部前沿防區外，亦於空中和海上密切監視朝軍動向，特別是邊境地區。軍方在最前線地帶動用紅外熱成像系統和信號情報監聽分析裝備，空中和海上則動用「和平之眼」預警機和驅逐艦。據悉，駐韓美軍的RC-12X護欄偵察機周一連續第3日升空收集北韓情報。韓軍人士稱，非軍事區的朝軍前沿哨所和西海岸的火炮陣地至今未有異動。

周一是《6.15韓朝共同宣言》簽署20周年，南韓總統文在寅稱合作發展是兩韓關係的明確方向，不能停止，不可違背他與金正恩在8千萬名同胞面前許下的朝鮮半島和平承諾。他指，韓方希望能以溝通合作與朝方共同解決難題，兩韓決不能回到過去的對峙時代，非常理解金正恩改變半島局勢的決心與努力，對美朝和兩韓關係未能取得預期進展深感遺憾。他強調，韓朝更應攜手尋找突破口，推動自主合作項目，韓方將為此積極爭取國際社會的理解和支持。

日本防衞大臣河野太郎周一宣布，日本政府將停止部署陸基神盾導彈防禦系統；目前的導彈防禦工作，將交由海上自衞隊的神盾艦負責。美國國會去年1月批准向日本出售2套陸基神盾導彈防禦系統，估計總值21.5億美元（約168億港元），原定部署在秋田縣和山口縣。由於秋田縣居民強烈反對，日本政府上月已決定取消在當地部署。