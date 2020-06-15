前美軍間諜罪成判囚16年　美使館斥俄方玩弄司法

50歲美國前軍人韋倫（Paul Whelan）涉嫌從事間諜活動，前年在俄羅斯被捕。案件周一（15日）在該國首都莫斯科法院宣判，韋倫間諜罪成判囚16年。美國駐莫斯科大使館發言人批評裁決非常不公及不透明，斥俄方玩弄司法。美國國務卿蓬佩奧則發聲明，對韋倫遭剝奪公平審訊權利嚴重關注，又對判決感憤怒。

法官以俄語宣判，庭上並沒有英文傳譯，韋倫對判詞內容一無所知，但他在玻璃密封的犯人欄中大叫「這是政治戲碼」；又指俄羅斯把他當作政治人質。韋倫的代表律師澤貝本科（Vladimir Zherebenkov）表示，當事人於前年在俄羅斯出席婚禮時，在不知情下收取一隻含有俄方「國家機密」的USB手指，他當時以為USB內只是私人相片。

美國駐莫斯科大使館指，韋倫扣留期間不能跟家人講電話，不適時俄方亦未有給他安排懂英文的醫生。蓬佩奧較早前已於twitter帳戶貼文，聲言不會放棄爭取釋放韋倫。

早在去年7月，俄羅斯副外長里亞布科夫曾向美國提出以「一名在俄服刑的美國人」，交換在2010年因偷運可卡因入美國判囚的俄羅斯飛行員雅羅斯申科（Konstantin Yaroshenko）回國。不過美國大使館人員探訪韋倫後，指韋倫沒有犯罪，所以不會討論交換囚犯。