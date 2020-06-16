港版國安法：藍韜文暗批滙豐　稱英國不會為銀行家利益犧牲港人

中國政府在香港推行「港版國安法」，引起國際關注。英國外交大臣藍韜文周一（15日）出席記者會時，談及中英兩國未來關係，他指英國會堅定捍衞所有價值觀；他又暗批滙豐銀行表態支持「港版國安法」，稱英國政府不會為銀行家的利益犧牲港人。

被問及中英未來關係時，藍韜文指英國已就香港問題，向中方表達非常明確立場，重申中國若堅持推行「港版國安法」，將與《中英聯合聲明》中的承諾有直接衝突。藍韜文表示，英國希望以平衡的取態與中國打交道，一方面冀與中國在應對氣候變化和貿易等方面有合作機會，同時英方也會「嚴格且堅定捍衞所有價值觀，對香港態度也是如此，亦包括基建及經濟等關鍵問題。」他亦提及英國5G網絡建設，指將根據目前擁有且不斷發展的證據展開最新評估。

對於滙豐銀行日前表態支持中國政府在香港推行「港版國安法」，藍韜文指「企業會有其判斷」，但他強調英國政府「不會為了銀行家的花紅而犧牲港人」。他上月31日曾稱，英國不會放棄對港人責任，重申一旦中國在港落實「港版國安法」，將給予持英國國民（海外）護照（BNO）的港人入境權為回應。