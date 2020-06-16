新冠肺炎︰東奧或再延期　月底放寬對越南限制

日本近來的新冠肺炎新症增加，疫情有反彈之虞。東京奧組委理事高橋治之周一（15日）表示，若已延至明年夏天的東京奧運屆時仍受疫情影響，無法順利舉辦，應爭取再次延期。另外，日本將在月底放寬對越南的出境限制。

高橋治之首次提及東奧或再延期，他指如明年7、8月難以舉辦東奧，應向國際奧委會（IOC）申請再次延期。他強調，停辦東奧將使日本和世界經濟蒙受巨大打擊，因此「絕對要避免」。由於兩年後將舉行北京冬奧會等，故IOC在3月公布東奧延至明夏後，已表明不會再次延期。

日本周一急增72宗病例，其中東京連續2天增逾40宗新症，創下解除緊急狀態後的單日新高。有32名確診者與新宿夜市集體感染有關，其中20人是牛郎酒吧的男公關。全國目前累計17,601人染疫，累計929人死亡。

厚生勞動省本月向3個都府縣的8000多人實施新冠病毒抗體檢測，結果顯示，東京都民眾擁有病毒抗體的比率為0.1%、大阪府為0.17%，宮城縣為0.03%，即大多數人體內不存在感染後才有的抗體。

日本最快本月下旬放寬日籍商務人士入境越南的限制，上限為250人及需以包機出入，出境前要接受檢測及提交證明等；何時放寬越南商務人士入境日本尚在商榷。日本將分階段放寬入境限制，第一階段將包括商務人士及專家等，然後是留學生，最後是遊客。政府正與越南、泰國、澳洲和新西蘭磋商放寬限制，澳洲和新西蘭仍持謹慎態度。