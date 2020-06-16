新聞背後：開城工業區05年啟用　韓投資1萬億韓圜

南北韓關係最近劍拔弩張，北韓更於周二（16日）炸毀位於開城工業區的兩韓聯絡辦公室。開城工業區於2005年正式啟用，南韓政府及企業在區內投資約1萬億韓圜（約69億港元），當中包括6160億韓圜（約43億港元）現金，吸引逾5.5萬北韓勞工到園區打工。不過，園區的發展亦受於朝鮮半島的局勢掣肘，2016年因兩韓關係升溫關閉，至今重開無期。

2000年，時任南韓總統金大中及北韓領袖金正日在平壤舉行歷史性會晤後，同意在北韓境內南部建立佔地6400公頃的開城工業區。園區由南韓現代汽車牽頭開發，營運原則是由北韓提供土地，南韓商界則提供資金、技術等。由於園區的地點距離首爾不足70公里，加上北韓工人的工資水平低，成為不少南韓商家的投資地，主要生產成衣紡織、電子配件及加工農產品等商品，更會標明是「南韓製造」。

園區於2013年曾一度關閉，至2016年2月因北韓接連測試核導技術，南韓率先單方面宣布園區停運，被視為南韓對北韓實施的嚴厲經濟制裁。半島局勢至2018年有所緩和，同年6月首場南北韓首腦會談上，南韓總統文在寅及北韓領袖金正恩發表《板門店宣言》，同意成立聯絡辦公室及在條件允許的時候恢復營運開城工業園區。

聯絡辦公室於2018年9月14日正式啟用，它樓高4層，設有南韓及北韓的專用辦公室，以及一個聯合會議室。兩國各派20名官員駐守辦公室，南北韓可於全年365日、全日24小時，直接討論兩國關係、朝鮮半島和平及繁榮等議題。雖然兩韓均希望重啟園區，但有指受美國阻撓，一直未有重開。