新聞時序：美韓朝關係起伏不定　和平進程緩慢

北韓近兩年不斷試射導彈。（Getty Images圖片）

2018年：

6月12日 第1次美朝峰會在新加坡舉行。

7月25日 韓官員首證與中美朝商討簽署終戰宣言事宜；蓬佩奧指北韓繼續生產核材料。

8月3日 美國財政部祭出新一輪制裁北韓措施，將1名俄羅斯人及3間公司列入制裁名單。

9月9日 北韓建國70周年低調閱兵，並未展示洲際彈道導彈或提及核武計劃。

11月16日 北韓於清晨成功測試「新型尖端戰術武器」。

2019年：

2月28日 第二次美朝峰會在越南河內舉行，白宮取消工作午餐，談判擱淺。

3月29日 南韓指北韓已修復導彈發射架，寧邊核設施正常運轉。

4月27日 金正恩斥美國態度敵意，或令半島僵局重回起點。

5月4日 北韓發射多枚短程飛行物，南韓促停加劇局勢緊張。

6月11日 特朗普指收到金正恩「美好的信件」，不排除再舉行會晤。

6月29日 特朗普邀金正恩，赴南韓非軍事區打招呼。

7月25日 北韓成功試射變軌導彈，南韓反導系統面臨嚴峻挑戰。

8月6日 北韓斥美國與南韓堅持軍演，並射短程導彈示警。

8月16日 文在寅提出2045年前實現朝鮮半島統一後，北韓發射2枚導彈回應。

9月27日 北韓軍方木船越過北方界線，南韓向木船開火示警。

10月5日 北韓與美國展開無核化工作級別會議，其後北韓代表宣布會談破裂。

11月17日 美國與南韓延遲美韓聯合軍演。

12月8日 北韓拒再與美磋商無核化。

2020年：

1月4日 北韓勞動黨中央委員會第5次全體會議的公報中，罕有地隻字未提兩韓關係。

2月15日 美擬升級駐韓薩德，以擴大防禦範圍，防止北韓導彈威脅。

3月9日 北韓向朝鮮半島東部海域發射3枚短程飛行器。

3月22日 特朗普向北韓領袖金正恩發親筆署名信，表示希望改善兩國關係。

4月24日 南韓空軍和駐韓美軍空軍一連5日進行大隊級聯合空中演習。

4月27日 《板門店宣言》簽署2周年，文在寅重申兩韓應合作。

5月3日 北韓向非軍事區南韓哨站射擊，韓軍兩度還火。

5月4日 北韓發射多枚短程飛行物，南韓促停加劇局勢緊張。

6月4日 金與正譴責脫北者宣揚反朝，威脅解除兩韓軍事協議。

6月16日 北韓炸毀開城兩韓聯絡辦公室。