《駒井日記》原稿　助研豐臣秀吉與養子反目真相

日本戰國時代大名豐臣秀吉的文官所寫的《駒井日記》，是揭露當時歷史的重要史冊，惟僅剩數卷江戶時代手抄複印本，原稿下落不明。東京大學史料編纂所周一（15日）宣布，早前由網上拍賣購得的《駒井日記》，經查證實是日記的親筆原稿。

日記原稿有17卷以上，第6卷中約有7成是記載文祿3年2月(西元1594年)的事件，當時正值萬曆朝鮮之役，文中記錄了秀吉和養子秀次的言行。日記內容包括助秀吉統一天下的功臣黑田官兵衞身體不適時，秀次向其慰問的信件內容；秀吉和秀次在奈良縣吉野賞花時吟詠的和歌內容等。

《駒井日記》作者駒井重勝是秀吉和秀次的文官，負責代寫書信等。負責研究的副教授村井祐樹指出，原稿不及手抄本字迹端正及錯落有致，但豐臣政權時代的武將日記原稿幾乎沒留至現在，故有重要文化財產價值，筆迹等訊息亦有助解構日記內容。

豐臣秀吉1591年因嫡長子鶴松去世，而收其外甥秀次為養子，視為繼任人選，惟在兩年後秀吉的兒子秀賴出生後，漸漸疏遠秀次。秀次於1595年被控謀反及遭賜死滅族，年僅28歲，賜死原因備受爭議。