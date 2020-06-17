新冠肺炎：醫護人員多個城市示威　要求改善待遇

法國新冠肺炎疫情放緩邁向全面解封之際，當地醫護人員周三（16日）在多個城市示威遊行，要求政府向醫療系統分配更多資源及改善醫護薪酬，共有數萬人參加。

法國政府在5月底啟動醫療系統改革磋商，總理菲利普當時承諾提高醫護人員薪酬，數百名醫療系統和工會的代表參加磋商，預計將於7月中旬完成；但有法國媒體指出，到目前為止，磋商還沒有取得實質性進展。

雖然衞生部長維蘭仍對磋商前景表示樂觀，但代表醫護人員的多個行業協會和工會組織，對遲遲未有成果表示不滿。工會方面認為，醫護人員一直處於抗疫最前線，政府要立即提高醫護人員薪酬，改善工作條件。其實在疫情暴發前，已有醫護人員罷工抗議工作條件和薪酬待遇，而在疫情期間亦接連有醫護人員表達不滿。

今次全國各地的醫護人員示威遊行，以巴黎的規模最大。大批醫護人員午後就已在巴黎市中心的衞生部附近集結，舉着「衞生健康不能討價還價」、「醫護人員表示憤怒」各種標語牌等，亦有一些反對種族歧視的示威者和「黃背心」加入示威隊伍。

警方表示，一些暴力分子混入示威遊行隊伍中，而在遊行途經之處，都有大批警力把守在各個路口。遊行以衞生部為起點，到榮軍院即告結束，全程僅1.2公里，可能是考慮到防控疫情的因素。

遊行隊伍抵達終點後，有示威者試圖衝破警方封鎖線，跨越亞歷山大三世橋，前往國民議會抗議，立即被警方阻止。大多數參與示威的醫護人員和平散去，仍留在現場的少數示威者被警方動用催淚氣驅散。

根據法國警方的數字，巴黎有18000人參加遊行，36人被捕；馬賽、南特、波爾多和里昂幾個主要城市，參與遊行的人數則有3600到6000人不等。