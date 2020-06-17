修例風波：至少62港人申請澳洲庇護　部分被拒

澳洲廣播公司（ABC）周三（17日）報道，該國內政部數據顯示去年11月至今，至少有62名香港特區護照持有人到澳洲申請臨時庇護簽證，當中部分人被拒。

報道引述澳洲內政部數據指，去年11月有18名持香港特區護照人士申請庇護，今年3月有27人，4月則有17人。去年11月及今年1月均有小部分申請被拒，兩月被拒人數分別少於5人。

一名自稱活躍於反修例示威、化名Tommy的22歲香港男子接受ABC訪問，他曾參與去年11月的中文大學及理工大學示威活動，當時逾1000人被捕，其親友見狀催促他離港。他1月持旅遊簽證入境澳洲，3月申請臨時庇護簽證，認為在澳洲這個有言論自由的民主國家感安全。

報道提到，英國近日有意向持英國國民（海外）護照（BNO）的香港人提供明確入籍途徑，Tommy指很多參與反修例示威的都是20歲以下，英方安排意味很多香港示威者不合資格。他認為，西方國家若真有意協助港人，應從人道角度提供特別簽證及政策讓港人在相關國家居住。澳洲內政部回覆ABC查詢時指，當局會審視每宗人道援助。