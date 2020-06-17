新冠肺炎：批中俄散播假消息　外長斥破壞民主

澳洲外交部長佩恩周二（16日）表示，中國及俄羅斯利用新冠肺炎疫情期間的焦慮感，在網上散播假消息，以損害西方的民主體制，試圖推廣專制政治制度。

佩恩在澳洲國家大學演講，指全球目前需要合作及理解，但假消息的傳播導致一種「恐懼和分裂的氣氛」。她留意到圍繞疫情及因疫情而加劇社會壓力的假消息如何傳播，補充：「一些國家利用疫情破壞自由民主，以宣傳自己的專制模式。」

佩恩引述歐盟委員會上周發表的報告，指尤其中國及俄羅斯等國家，對歐洲展開針對性的影響行動及假訊息行動。該報告提及部分危險的假消息，包括飲用漂白水可以治療疾病、洗手無助阻止病毒傳播。

對於世界衞生組織願意就新冠病毒起因展開獨立調查，佩恩則提到在抗衡中國之前，澳洲應該組成強大的盟友，並指澳洲有時要追求靜默外交、有時亦要大聲表達聲音。

就中澳近期的貿易糾紛，澳洲貿易部長伯明翰表示中方尚未回應，並對此感到失望，說：「最好解決分歧的方法是透過對話，澳洲已準備及願意進行成熟及明智的對話。」