中印流血：反華組織促抵制中國　成員湧華使館示威

中印軍方傳出周一（15日）晚在兩國邊境地區爆發衝突，多人死傷，激起印度國內的反華情緒。印度國會前議長拉胡爾‧甘地（Rahul Gandhi）周三（17日）批評總理莫迪「神隱」，在此事保持沉默。有右翼政黨旗下的反華組織，要求政府禁止中國企業參與印度的基建項目，成員湧到中國駐印度大使館外抗議。

甘地在Twitter批評莫迪「躲藏」，國家需要知道拉達克的中印邊境發生甚麼事，他說：「總理為甚麼沉默？他為何躲藏？夠了，我們要知道發生何事，中國竟敢殺我們的士兵？他們竟敢奪取我們的領土？」

另外，右翼政黨國民志願服務團的經濟分支SJM呼籲政府抵制中國。SJM在Twitter形容今次衝突讓支持與中國做生意、相信兩軍在邊境無交火的人「大開眼界」，要求讓印度企業取代華企在德里-密拉特地區快速運輸系統項目的角色。SJM直指，與中國做生意違反「印度製造」的本質，又要求中國把西藏歸還當地人，確保地區和平。

在新德里，一批SJM的成員到中國大使館外示威，有人戴着印度國旗圖樣的口罩，手持印有標語的紙張，警方到場驅趕。