新冠肺炎：或封關至明年　擬先讓國際學生入境

澳洲的新冠肺炎疫情逐步放緩，惟貿易部長伯明翰周三（17日）表明，澳洲很有可能至明年才解除邊境管制，但會對國際學生及其他長期居澳的人放寬入境規定。

伯明翰在國家新聞記者俱樂部發表講話，指除了有限度的商務旅行及基於同情的豁免外，國民很有可能到2021年都無法出國旅遊，促請國民假期時應留在家中。他指，雖然當局計劃對疫情受控的國家，放寬商務旅客出入境，但仍然未能對國際旅客重新開放邊境，強調有必要對人民健康放在首位。

伯明翰又透露，只要國際學生及其他長期居留澳州的旅客遵守14日隔離措施，或提早允許他們入境。據報，國際教育是澳洲第4大的外匯來源，每年為澳洲帶來380億澳元（約2045港元）收益，當局今次讓國際學生回澳，有望改善因疫情而面臨重大經濟損失的大學。

澳洲目前累計超過7300宗新冠肺炎病例，其中102人死亡。該國周三錄得逾一個月以來的最多單日新症，暫時增加22人確診，21人來自維多利亞省，當中15宗是輸入病例。