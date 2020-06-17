中印流血︰莫迪稱愛好和平　若遭惹怒會作適當回應

中印邊境周一（15日）晚的衝突導致雙方數十名士兵喪生，印度總理莫迪周三（17日）首度回應事件，指印度渴望和平，但如果有人企圖惹怒他們，就會作出適當的回應。印度國防部長辛格周三（17日）公開回應衝突事件。

莫迪當日跟各邦領導人舉行視像會議，審視新冠肺炎疫情下的封城措施，開首他哀悼20名於中印邊境衝突喪命的20名印度士兵。他說道︰「整個國家的心情跟為國捐驅軍人的家屬一樣悲痛，印度會盡力守衞每吋土地。」

莫迪強調印度是愛好和平的國家，致力跟鄰國保持合作和友好關係。他稱︰「我們不會主動惹怒他人，但我們對主權絕不讓妥協。當時間到來，我們會強烈防衞領土完整和國家主權。」莫迪讚揚陣亡士兵英勇，稱沒有人能阻止他們捍衞主權。

印度國防部長辛格周二（16日）與外長、國防部參謀長及三軍參謀長舉行高級別閉門會議，莫迪期間聽取拉達克東部整體形勢簡報；印媒未透露會議內容。辛格翌日公開回應衝突事件及向陣亡士兵遺屬致哀，指士兵傷亡令人深感不安和痛苦；有印媒認為其表態表明莫迪政府未想推動局勢升級。