19歲小紳士迷戀二戰年代　復古生活穿越時空

英國白金漢郡米爾頓凱恩斯一名19歲少年，對上世紀40年代的古物情有獨鍾，更沉迷於「活」在該年代，除了想方設法收集二戰古董，他更以古老單車出入、外出用餐還要穿上燕尾服，透過種種習慣化身優雅的英倫復古小紳士。

羅伊（Charlie Roy）周二（16日）受訪表示，對二戰古董的迷戀始於6歲，因為常聽曾祖母等祖輩分享二戰期間的生活趣事，令人心馳神往。羅伊解釋指：「他們描述的世界與我出生的世界完全不同。當時的風格及一切都要優雅得多。」

羅伊多年來豪花逾1萬英鎊（約9.8萬港元）收集數百件古物，包括打字機、留聲機及英國皇家空軍（RAF）紀念品，僅計上世紀30至50年代的古物已用了超過6500英鎊（約6.3萬港元）。當中最有價值的是一個價值500英鎊（約4900港元）的金陀錶，它是羅伊的曾祖父一戰從軍陣亡後的遺物。

羅伊平日穿着恍如穿越時空的中產紳士，連外出吃飯都要穿燕尾服，更會動手縫製西裝古着。羅伊認為，通過古着能與未曾見過的曾祖父微妙聯繫，不過坦言與眾不同曾令幼時的他受欺凌。

羅伊10年前舉家移居阿聯酋杜拜，他在這個包容多元國籍的國度生活得更自在，不時與懷舊同好聚會，更以友人贈予的綽號「復古水果蛋糕」（the_vintage_fruitcake）在Instagram開設帳戶，以照片重現濃濃的「那些年」風情。