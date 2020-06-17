新冠肺炎：航空公司停派酒精飲品　減低傳染風險

全球多間航空公司宣布將會暫時暫停供應酒精飲品予乘客享用，以減低機組人員與乘客接觸的風險及衞生問題。乘客在乘搭飛機期間，機組人員只會提供清水作飲料，部分航空公司更暫停膳食及小食。

英國航空（British Airways）表示將不會在短程航程中提供酒精飲品，特別膳食包括兒童餐亦不會提供，但會提供樽裝水；美國達美航空（Delta Airlines）則不會在內陸航班及來往美洲的航班中提供酒精飲料，但在國際航班中將會提供啤酒、汽水等飲品。美國所有航空公司基本上只提供酒精飲品予長途機及頭等艙乘客。

荷蘭皇家航空（KLM）及愛爾蘭瑞安航空（Ryanair）均宣布取消提供熱飲及酒精飲品；前者則提供小吃，機組人員會將在乘客上機前安放於位子上，航程長於9小時的航班將會有熱餐供應；後者會提供餐食，但乘客須預訂，食物亦會妥善包好以供享用；維珍澳洲航空（Virgin Australia）會提供水和小食，但額外的食物及飲料則暫不供應購買。

英國易捷航空（EasyJet）表示，考慮到衞生問題，為免有乘客嘔吐，將不會提供酒精飲料，惟乘客可自行帶備食物及非酒精飲品上機，必要時可向機組人員索取清水。