前法相兼議員夫婦涉賄選被捕　勢打擊安倍政府

日本前法務大臣兼眾議員河井克行及其妻子、參議員河井案里，涉嫌於去年7月的參院選舉中行賄，周四（18日）被檢察部門逮捕。日媒指，今次是日本首次有在任國會議員夫婦被捕。河井夫婦與首相安倍晉三關係親近，兩人同時被追究刑事責任，勢必對安倍政府造成打擊。

河井克行曾擔任首相助理等要職，河井案里參加參院選舉一事，亦是由首相官邸和自民黨總部主導推舉。河井案里涉嫌在去年7月的參院選舉廣島選區首次當選時，向選舉事務所工作人員支付相當於法定限額兩倍的3萬日圓（約2160港元）日薪，又向當地縣議員發放現金要求拉票，河井夫婦因而被檢方指控違反《公職選舉法》（收買）。

參院選舉中，自民黨總部向河井夫婦提供了1.5億日圓（約1088萬港元）經費；檢方將謹慎調查有關款項的用途，以及夫婦間是否有合謀收買行為。河井案里的公設秘書亦因為向助選人員支付超額報酬，周二（16日）罪成被判緩刑。在連坐制下，河井案里很可能失去議員職位。

河井克行曾任法務副大臣、首相助理等，至去年9月更官拜法相。但在河井案里陣營被爆出賄選醜聞後，終在翌月辭職。而自民黨總部則在周三（17日），受理了河井夫婦二人的退黨申請。