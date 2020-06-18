新冠肺炎︰放寬澳新泰越入境限制　東京再增41新症

日本的新冠肺炎疫情反覆之際，首相安倍晉三周四（18日）宣布，周五（19日）起恢復國內跨縣旅行，同時放寬對澳洲、新西蘭、泰國和越南的入境限制。不過，東京在周五進一步放寬食肆限制之前，周四再新增41宗新冠肺炎病例。

《讀賣新聞》上周四（11日）曾引述消息報道，指日本可能在未來數月重啟來自澳洲、新西蘭、越南和泰國民眾的商務旅行；但外相茂木敏充一度否認消息，僅指政府有與外國溝通。

日本至今累計共有逾1.8萬宗新冠肺炎確診，其中948人病死。47個都道府縣中，以東京都5674宗最為嚴重，其次為大阪府、神奈川縣、北海道等。然而，46個都道府縣均告失守後，有123萬的岩手縣，至今仍維持「零確診」。有分析指，岩手縣被北上高地及奧羽山脈等「自然屏障」包圍，國內旅客以至中國觀光客皆不多，或是逃過疫情的原因之一。

另在南韓，中央防疫對策本部周四公布，國內前一天新增59宗新冠肺炎病例，新症增幅超出政府設定的「可進入生活防疫階段標準」。新症中，有51宗屬於社區感染，主要集中在首都圈地區；但大邱市、全羅北道等地亦有零星感染，外界憂慮疫情再度擴散到全國。南韓至今累計共有12257人染疫，其中280人死亡。