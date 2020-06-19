失竊梵高畫作下落有眉目　近照黑手黨圈子內流傳

上圖：《春天的花園》與一份《紐約時報》合照。 下圖：畫作背後的標籤。

19世紀荷蘭著名畫家梵高畫作《春天的花園》，今年3月在阿姆斯特丹以東一間博物館被偷走，近日它的下落終有眉目。荷蘭一名藝術品偵探周四（18日）表示，收到兩幅該作品的照片，證明這幅價值高達600萬歐元（約5200萬港元）的珍貴畫作仍然健在。

偵探布蘭德（Arthur Brand）據稱追蹤過不少失竊的藝術珍品，他表示照片是在數日前收到，但他不肯透露來源。其中一張照片中，畫作旁邊放有一份5月30日的《紐約時報》，證明照片是在近日拍攝。該照片亦可見畫作下半部有一道新的刮痕，布蘭德稱很可能是在盜竊的過程中被刮花的。

布蘭德說，這是他追尋3個月來，首次獲得該畫仍然存在的證據，他指這些照片正在黑手黨的圈子中流傳。被問到相中的畫作是否真品，布蘭德稱另一照片中畫作背後的一張標籤，可以證明它過往的所有者，所以他毋庸置疑地認為相中畫作是真品。

至於竊匪為何會把畫作的照片傳開，布蘭德估計其中一個顯而易見的原因是竊匪想尋找買家。被問到會否將這些資料交與警方，布蘭德僅表示他會「依從慣常的渠道」。

《春天的花園》今年3月30日凌晨在拉倫辛厄爾博物館（Singer Laren Museum）被盜走，當時博物館因為新冠肺炎疫情正在休館。