新西蘭政府宣傳片籲灌輸正確性觀念　日本也大熱

新冠肺炎疫情下，民眾出外活動受到限制，花在互聯網上的時間亦自然增加不少。然而互聯網上的資訊良莠不齊，未成年人士接觸不合適資訊亦受到關注。新西蘭政府近日一套宣傳片，以平易近人和富幽默感的手法宣揚網絡安全，告訴家長應趁機會向孩子們灌輸正確的性觀念，連在日本也成為話題。

影片講述一對裸體男女造訪一戶人家，開門的中年女子不知所措，但原來這兩人是色情片的演員，他們告訴這名身為母親的女子，她的兒子正在透過互聯網在看兩人的「演出」，並表示他們在影片中從沒有談及雙方是否同意發生性行為，「想做就做」，不過他們澄清，在現實生活中他們不會這樣，並警告這位女士，她的兒子看了色情片後，或會有所誤解。

這時候這家的孩子捧着電腦步出客廳，看見了兩名「艷星」當然大感驚訝，而做母親的亦意識到，是時候向兒子循循善誘，告訴他色情片和現實的分別。

日本傳媒報道，該視頻已成為當地網民的熱門話題，有網民留言稱，廣告讓人有「不感到尷尬，很容易展開始對話」的感覺，亦有網民感受到「日本人往往把有關性話題視作的禁忌，但適當的教學卻是有必要的」。