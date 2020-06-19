新冠肺炎：全球病歿人數超過45萬　一個半月內倍增

根據截至香港時間周五（19日）凌晨4時的統計數字，全球新冠肺炎累計死亡人數已超過45萬，有453,800餘人病逝，病歿人數在過去一個半月增加了一倍。全球累計確診人數則有近853萬。

美國仍是全球確診病例和病歿人數最多的國家，累計逾225萬人確診、逾12萬人病歿。近來該國的病歿人數有明顯下降，截至本周三（17日）與之前6天的平均每日病歿人數約為680人，少於兩星期前的980人，專家認為這歸功於治療方法有進步，及預防工作改善。但隨着防疫措施放寬，該國每日的確診數卻有所回升，由21400宗增至23200宗，其中佛羅里達州、喬治亞州、德州和亞利桑那州在居家令放寬後，自6月初起病歿人數都有增加的趨勢，專家正密切監察有關狀況。

目前疫情蔓延德最快的是拉丁美州，其中巴西的確診數字和病歿人數都僅次於美國，排全球第二，分別有逾96.5萬人確診，逾4.68萬人病歿。俄羅斯確診病例逾56萬宗，位列第三；印度確診逾38萬宗，排第四，亦是亞洲疫情最嚴重的國家。