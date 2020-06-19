前法相夫婦涉賄選被捕　疑刪通訊紀錄欲毀證

日本前法務大臣兼眾議員河井克行及其妻子、參議員河井案里，涉嫌於去年7月的參院選舉中行賄，周四（18日）被捕。日媒周五（19日）報道，河井夫婦涉嫌刪除了與選舉團隊人員等的部分通訊紀錄，被東京地方檢察廳特搜部懷疑其試圖銷毀證據，已展開調查。

據周五前往探視的辯方律師透露，河井案里受查時否認罪嫌，供稱︰「不記得曾有違法行為。」此案由東京和廣島兩處地方檢察廳共同開展搜查，檢方周五已搜查了河井夫婦在廣島市的住宅，以及兩人各自在當地的事務所；周四則搜查了東京都內的議員宿舍及議員會館內的事務所。

共同社周五報道，特搜部今年3月在河井夫婦曾逗留的東京都內賓館，收繳了兩人的智能手機。但探員對手機紀錄進行解析後發現，參院選舉前一段時間的通信紀錄已被刪除；特搜部懷疑兩人試圖銷毀與賄選相關的證據，正試圖恢復數據加以調查。

據河井夫婦的選舉團隊相關人員稱，河井克行亦有加入該個涉嫌賄選的聊天群組。河井夫婦涉嫌合謀於去年3月下旬至6月中旬前後，向5人支付總計170萬日圓（約12.3萬港元）不當報酬。此外河井克行還涉嫌於去年3月下旬至8月上旬前後，共116次向91人，合共支付約2400萬日圓（約174萬港元）。