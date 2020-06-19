美轟炸機分途出擊　夾攻俄羅斯示警

美俄的軍事角力白熱化，互相派出轟炸機飛近對方領空「示威」。美軍戰略轟炸機周四（18日）起分途出擊，從東面及西面「夾擊」俄羅斯，包括再飛往北極演練。

追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots表示，兩架呼叫代號分別是MYTEE01及MYTEE02的B2A隱形戰略轟炸機，周四從密蘇里州懷特曼空軍基地飛往東北方，飛越北大西洋及格陵蘭海前往挪威海。美國空軍其後證實，轟炸機在北極圈以北空域執行長程及長時間戰略轟炸機任務，並與挪威空軍F35A隱形戰機聯合訓練。

美軍表示，北約第5代軍機能力及整合是空中優勢的關鍵，並能在最高度競爭的環境中精確接戰；美方今後繼續與北歐盟友合作，執行北極任務確保任務戰備狀態。美軍本月3日也派出4架B52H戰略轟炸機，飛往北極執行任務及與挪威F35A訓練。

此外，Aircraft Spots周五（19日）表示，美軍兩架呼叫代號分別是ABRAM96及ABRAM97的B52H，當天從阿拉斯加州艾爾森空軍基地出發後，向西南方飛去，之後飛往俄羅斯遠東堪察加半島以西的鄂霍次克海。俄羅斯國防部同日指軍方緊急出動蘇30、蘇35及米格31戰機攔截，重申不容侵犯國界的行為；美軍暫未證實事件。

這是美俄最新一輪「轟炸機角力」，俄軍4架圖95戰略轟炸機周三（17日）分批飛入美國阿拉斯加州防空識別區，遭美軍F22隱形戰機攔截，但沒有侵犯美國領空。