網上託兒平台爆性侵醜聞　一刀切暫停男保母服務惹質疑

日本一個託兒服務網站早前爆出男保母性侵兒童的孌童案，該網站在月初宣布暫停提供男性保母服務。不過，外界質疑此舉煽動了針對男性育兒業者的偏見，亦有批評指控涉事平台除此以外，並無實際措施追查犯案的孌童及性侵犯。

日媒周三（17日）報道，一名在網上託兒平台Kindsline註冊的29歲男子，涉嫌在去年11月於東京照顧一名男童時，觸摸對方下體；該名無固定住址的男保母至今年4月被捕。上周五（12日），另一名30歲男保母亦在提供託兒服務時，觸摸女童下體被捕。性醜聞不斷下，Kindsline在月初宣布全面暫停男保母服務，受影響員工約有4500人，佔全平台保母的2.5%。

不過，Kindsline此舉惹來已註冊的男保母及家長不滿。有每周6天都提供託兒服務的男保母指，Kidsline在叫停男保母服務之前，有很多其他改革方法，例如檢視面試及培訓系統。有使用Kidsline服務數年的家長亦感不滿，她指摘Kidsline在孌童案公開後，無向客戶交代事件。

東京駒澤大學的經營學教授山口浩批評，Kidsline排除男保母的做法有問題，「剝削了男保母專業的保障」。日本綜合研究所的主任研究員池本美香亦主張，應倣效英國做法，設置背景篩查系統，以保障那些真心工作認真的保母及幼兒老師。