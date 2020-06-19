普京：前蘇聯才是擊敗納粹德國主力

今年是二次大戰結束75周年，俄羅斯下周三（24日）舉行莫斯科紅場閱兵紀念。總統普京周四（18日）罕有在美國雜誌撰文回應二戰的歷史爭議，敦促國際社會承認前蘇聯是擊敗納粹德國的主要國家，又譴責波蘭在戰前的行為。

普京在美國《國家利益》發表題為《二戰75周年真正教訓》的文章，表示各國要承認前蘇聯對擊敗納粹德國的貢獻，形容把「前蘇聯人民首先擊敗納粹」的事實傳予下一代至為重要，並對部分外國政客宣稱俄方試圖改寫歷史感到哀嘆。資料顯示，前蘇聯在二戰的死亡人數是各國之冠，高達2700萬人。

普京指波蘭要為二戰爆發負上全部責任，稱該國當時阻礙英國、法國及前蘇聯建立軍事同盟，亦太過依賴西方合作夥伴，導致波蘭人民飽受納粹摧殘。他重申，前蘇聯是在英法對建立同盟的態度冷淡後，被迫與納粹德國簽署互不侵犯協議，又指吞併立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞符合當時的國際法及國家法律。

在文章總結部分，普京指二戰主要教訓是廣泛國際外交的必要性，期望聯合國安理會常任理事國峰會盡快舉行，討論全球安全及新冠肺炎疫情的經濟影響。