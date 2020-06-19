與生命起源至關重要　銀河系星際間發現新有機分子

比佐基（小圖）的團隊在銀河系星際間首次發現炔丙基胺。

德國有天體物理學家周一（15日）發表研究報告，指他們在銀河系中心附近的恒星之間，發現一種從未發現過的有機分子「炔丙基胺」（propargylimine）。這種分子對形成與生命至關重要的氨基酸等起關鍵作用。

馬克斯普朗克學院天體物理學研究所的天文學家比佐基（Luca Bizzocchi）在報告中指出，他們早前透過美國太空總署設於佛羅里達卡納維拉爾角空軍基地的史匹哲太空望遠鏡，以8微米紅外線熱像攝影機在富含氣體分子的星雲系統「G+0.693-0.027」中，發現炔丙基胺分子。該分子與構成生命基礎的氨基酸、核糖核酸（RNA）和去氧核糖核酸（DNA）等益生元有關，因此被稱為益生元分子。

比佐基指出，當光穿過分子雲時，當中的分子會被吸收並重新發射特定波長的電磁輻射，形成各自獨特的吸收線和發射線，有如人類的指紋。研究小組在實驗室中，記錄到該些分子雲中的炔丙基胺兩個異構體旋轉光譜，總共增加了約1000個「轉動躍遷」，令他們可以編輯出炔丙基胺的高精度光譜圖，證明該種分子在星際空間中存在及變形。

小組再將結果，與設於西班牙內華達山脈的30米無線電望遠鏡所拍攝的「G+0.693-0.027」星雲系統照片比對，證實星雲中確實存在炔丙基胺，亦是首次在銀河系星雲系統發現該種分子。