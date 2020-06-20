朝準備發放反韓傳單　瓦姆比爾逝世3年蓬佩奧致意

北韓上周炮轟南韓縱容脫北者散布反朝傳單後，切斷兩國通訊，更炸毀兩韓聯絡辦公室，韓朝關係跌至冰點。北韓官媒周六（20日）發放相片及報道，朝方正印刷反韓傳單，準備向南韓發放。此外，周五（19日）是美國大學生瓦姆比爾，獲朝方釋放回國後死亡的3周年，美國國務卿蓬佩奧發文向死者一家致意。

北韓朝中社周六刊出北韓工人準備反韓傳單的相片，相中可見印刷廠內放有針對南韓總統文在寅的傳單。報道狠批南韓是「人渣和賊群」，詆毀北韓尊嚴及愚弄北韓人民，北韓人民將發動「譴責邪惡集團的對南傳單散布」，作報復聖戰。

出版部門正在大量印刷，有關在兩年間用甜言蜜語愚弄兩韓協議的南韓當局的敵對傳單。傳單將逐條聲討「滿腦子親美事大、被民心拋棄的南韓當局，破壞北南關係罪惡的公訴書、控告書」。各級大學的青年學生已做好準備，在獲准進入邊境地區後，就會立即投入大規模傳單散發鬥爭。

蓬佩奧周五則發文，指自己一家認識了瓦姆比爾一家，對他們追求公義的決心感敬佩。他稱︰「我們絕不可忘記瓦姆比爾。」瓦姆比爾因在北韓酒店撕走一張政治宣傳海報，被判處勞改15年，離奇變成植物人，2017年獲釋回國後不久身亡。

瓦姆比爾的母親辛迪則在人權組織的會議上，呼籲外界繼續就兒子之死，向北韓施壓。辛迪指，施壓不應是針對擁核問題，「因為這令他們（北韓）自覺強大」；她認為應主力揭破北韓政權有多糟糕，令他們自覺羞恥。