傳澳洲相信中國發動網攻　華外交部斥一派胡言

澳洲總理莫里森周五（19日）表示，澳洲政府及其他機構，正遭到獲國家撐腰的黑客發動網攻，但並無點名指控特定國家。英媒同日引述消息報道，澳洲高度懷疑中國為發動網攻的幕後黑手。中國外交部則予以否認，直指有關指摘「沒有事實依據，純屬一派胡言」。

莫里森周五表示，根據網攻的規模和性質，相信黑客是一批技術精密的國家人員。他又表示，已將事件知會英國首相約翰遜等盟友。莫里森直言，能夠支撐該種網攻的國家不多，但澳洲無意點名幕後黑手國家。惟英媒引述澳洲政府消息稱︰「（政府）高度相信中國是網攻的幕後黑手。」消息相信，莫里森高調公布事件，旨在向涉事人員示警。

中國外交部發言人趙立堅則回應稱︰「中國是網絡安全的堅定維護者，也是黑客攻擊的最大受害國之一。我們歷來堅決反對並依法打擊一切形式的網絡黑客攻擊行為。」他又指控，有關中國涉事的說法是由澳洲戰略政策研究所提出，狠批該研究所長期接受來自美國政府和軍火商的經費支持，是熱衷於炒作反華議題的反華「急先鋒」，沒有任何信譽可言。