中印流血：印稱解放軍正副指揮官身亡　華避談傷亡數字

中印兩軍近日在邊境加勒萬河谷爆發嚴重軍事衝突，造成印軍20死76傷，惟中方至今仍未公布實際傷亡數字，僅表示有傷亡。印度媒體周五（19日）引述該國高官指，解放軍試圖在巡邏點的山脊高地上興建觀察哨站遭印軍阻止，雙方爆發衝突，衝突中解放軍的正副指揮官均已身亡。另有印媒指，印軍已在中印邊境部署1.5萬名士兵。

報道引述一名印度軍官表示，印方喪生的官兵中，包括一名上校，此次事件是在中印邊境實際控制線的首次同類衝突，解放軍部署在加勒萬河谷第14巡邏點附近的正副部隊指揮官均在衝突中身亡。但中方未有證實上述消息。

另一名印度高級官員則表示，中國試圖改變兩國邊境的現狀，兩軍雖在本月6日的軍長級會議中達成各自後撤的共識，但解放軍一直試圖在第14巡邏點的山脊高地上興建觀察哨站，雙方指揮官發生爭執，繼而爆發衝突。

該名官員指出，解放軍事前已準備好狼牙棒等武器攻擊印度士兵，強調是中國「有預謀、有計劃的行動」，才導致如此嚴重的傷亡。另有報道指，中國對軍隊死傷數字極度敏感，需當局批准後才能對外透露。

此外，有印媒引述消息人士透露，中印邊境沿線全部地區的印軍已做好戰鬥準備，聲稱有能力應對任何突發事件；印軍已在拉達克東部部署約1.5萬名士兵，且後援保障充足。