防衞省︰鹿兒島縣以西發現潛艇　疑屬中國海軍

日本防衞省周六（20日）公布，在周四（18日）於鹿兒島縣奄美大島東北的毗連區，發現一艘外國潛艇正向西航行。防衞省官員指，根據情報估計該艘潛艇屬於中國海軍，涉事潛艇未有入侵日本領海。至周六，該潛艇已駛離鹿兒島縣橫當島以西的日本連接海域，繼續西行。

防衞省指，防衞大臣河野太郎要求保持警惕，進行萬全的情報收集及戒備監視。海上自衞隊已派出海上偵察機和護衞艦，於附近海域戒備及收集情報。消息指，該潛艇從太平洋航經奄美大島和吐噶喇群島之間的狹窄海域，航行到東海。防衞省認為此舉不尋常，將分析其航行目的。

據報，這是2年多以來，首次有外國潛艇在無露出水面的情況下穿過日本相連海域。根據國際法，潛艇在另一個國家的領海航行時，需要浮面並升起國旗，但在兩國毗連的水域則無同類規定。

另一方面，日本海上保安廳的巡邏船周六在釣魚島附近海域，發現4艘中國海警船，其中一艘搭載有類似機關炮的裝備；日方巡邏船警告其勿靠近領海。日方已是連續68天在釣魚島附近發現中國公務船，是自2012年9月以來的最長連續天數。