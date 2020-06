近日不少人因為疫潮留在家中,為了調劑沉悶生活,各種挑戰遊戲應運而生。社交網近日興起名為「你第一步是他們的最後一步」(Your first move is their last move)的跳舞挑戰。

遊戲玩法是參加者排好隊或面對面,在勁歌音樂下對着鏡頭輪流跳幾下自創的舞蹈動作,而每個人在跳自己的動作時,需先重複之前一人的動作。為了增加趣味,有人刻意做出扭腰拗腳等誇張動作,增加隨後者模仿時的難度;也有男士搞鬼做出掀起上衣露出胸膛的動作,令隨後的女士模仿時一臉尷尬,整蠱對方一番。