新冠肺炎：巴黎鐵塔及羅浮宮將重開　列參觀新守則

法國傳媒報道，在新冠肺炎疫情下，巴黎鐵塔和羅浮宮博物館這個夏季有參觀新守則。其中，11嵗以上人士欲參觀巴黎鐵塔，必須戴上口罩。至於羅浮宮，導遊可帶領最多25人的團體進内參觀。

自3月中旬實施強制隔離措施，巴黎鐵塔和羅浮宮關閉超過3個月，現即將向公眾開放。其中巴黎鐵塔安排在周四（25日）重開，結束二次世界大戰以來關閉最長的日子，有意參觀人士可在網上訂購門票，預定參觀日期可至8月31日。

在重開初期，該景點將沒有電梯服務，遊客只可從樓梯步行最高至2樓平台，暫時未能登上頂層，其開放日期有待暑假稍後公佈。而7月起電梯服務則恢復正常。另首個星期開放時間只至傍晚，7月1日後每日開放至晚上。

至於羅浮宮則安排在7月6日重開，至9月的開放時間為早上9時至傍晚6時，逢周二關門。現在已開始網上售票，參觀者必須先網上預訂入場時段，博物館不設現場售票。另衣帽間設備將取消，參觀者不能帶大袋和電單車頭盔進入大樓；蒙娜麗莎館如常開放，但在初期部分場館仍然關閉，包括中世紀和文藝復興館、18及19世紀館，以及下層的伊斯蘭藝術館和二樓的法國和北歐繪畫集館等。