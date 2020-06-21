網購東部9道縣蔬菜　部分樣本輻射超標4倍

日媒上周六（20日）報道，福島市一個非牟利組織公布調查顯示，多個網購平台上出售、來自福島縣以外的東日本9個道縣的蔬菜，被驗出輻射超標，最嚴重樣本更超標近4倍。

「福島30年項目」在4月至6月，抽查了來自樂天市場、雅虎拍賣和Mercari平台上，22個賣家所售貨員的漉油菜，並以官方檢測機構採用的鍺半導體檢測儀進行檢測。結果發現，22個樣本中，6個樣品檢測結果超標，分別有4個來自山形縣，群馬縣和長野縣各1個。

有關超標樣本檢測值高達每公斤101至390貝可勒爾，超出福島核事故後制訂的每公斤100貝可勒爾的食品標準值。福島市保健所收到舉報後，表示「即使食用，即時健康受損的可能性較小」，但以涉嫌違反《食品衞生法》為由，要求部分賣家主動回收蔬菜，並向相關地方政府提供信息、要求採取應對。

福島30年項目的副理事長阿部浩美指，網上個人買賣難以受政府監管。加上涉事蔬菜來自曾發生核災的福島縣外，市民對監管信息欠警覺，有可能沒有意識到污染就進行了採摘和買賣，故希望可引起社會關注。