統戰部重申將發反韓傳單　官媒強調中朝關係親密

北韓為了反制南韓的脫北者團體發放反朝傳單，散發反韓傳單作「報復聖戰」。南韓統一部上周六（20日）要求朝方立即停止有關行為，惟北韓勞動黨統戰部周日（21日）表明，朝韓關係早已破裂，北韓無意更改散布反韓傳單的計劃。北韓官媒同日則就中朝峰會一周年刊文回顧，強調中朝關係親密。

勞動黨統一戰線部發言人周日表明，對韓散布傳單是根據全體人民的意願策劃的行動，不受到任何協議、原則所約束。發言人又稱，兩韓協議已淪為一紙空文，南韓應該借此機會換位思考，「只有經歷我們所受到的待遇，才能多少理解我們所感到的厭惡」。

適逢上周六是中朝峰會一周年，勞動黨機關報《勞動新聞》周日發表題為《堅持社會主義道路朝中友誼越走越深》的文章，指峰會展現了兩國最高領導人之間親密關係的堅定不移，以及中朝關係的特殊性。韓媒分析指，在美朝關係陷入僵持、加上韓朝關係惡化的情況下，北韓續受國際制裁和新冠肺炎疫情所困，故其立場日益傾向親中。

與此同時，北韓核問題六方會談南韓團長李度勳結束訪美行程，上周六返回南韓，需自我隔離14日。他抵韓時，未有回答有關美韓討論內容，僅表示美中日各方有就北韓問題保持溝通和協商。訪美期間，李度勳以非公開形式會晤美國常務副國務卿比甘等人，料有討論北韓對韓施壓問題及半島局勢。