新冠肺炎︰單日病例創新高　世衞憂影響持續數十年

世界衞生組織公布，全球於周日（21日）新增逾18.3萬宗新冠肺炎確診病例，再創單日新高，其中北美洲和南美洲新增逾11.6萬宗病例。全球病例累計接近900萬，死亡人數逾47萬。世衞總幹事譚德塞周一（22日）警告，新冠肺炎疫情仍在加速，影響將持續數十年。

美國仍是疫情最嚴峻的國家，累計逾235萬人確診。當中佛羅里達州周日累計97,291宗確診病例，比前一天增加3494例，增長達3.7%，而前7天的平均增幅為3.5%；該州居民死亡人數已達3161人，比前一天增長0.5%。佛州上周六（20日）創下單日新增4049確診病例的最高紀錄。專家指，作為全美老年人口比例最高的地區，佛州恐將成為新疫央。

至於第二嚴峻的國家巴西累計逾108萬人確診，過去一日再有600多名患者不治，病歿者總數突破5萬人。巴西確診及死亡數字均為全球第二多，僅次於美國。

譚德塞周一出席阿聯酋杜拜一個健康論壇虛擬會議表示，是次疫情流行不僅是健康危機，也是一場經濟、社會及政治危機。他指世界面臨的最大威脅並非病毒本身，而是缺乏全球團結及領導，又提到在一個分裂的世界難以戰勝疫情，政治化加劇問題。

此外，聯合國開發計劃署（UNDP）表示，全球本年受疫情影響，預期「人類發展指數」將錄1990年來首次下跌，警告發展中國家將陷更嚴峻局面，或出現「史上最大倒退」，促請國際社會為縮少差距，努力普及遠程醫療及教育。