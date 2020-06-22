哈利梅根新書將推出　王室助理憂威廉被描繪成壞人

一本有關英國哈利王子和太太梅根的新書預計今年8月面世，英國傳媒報道，王室助理擔憂新書會將威廉王子形容為導致兩兄弟關係決裂的壞人，認為可能對未來英王帶來負面影響。

哈利夫婦與王室記者斯科比（Omid Scobie）及杜蘭德（Catherine Durand）合作出版新書。自傳全名為《尋找自由：哈利和梅根與構造現代王室》（Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family，暫譯）。8月11日率先推出電子版，實體書於8月20日出售，共有320頁。

由於新書中提及哈利和梅根脫離王室，王室助理擔心新書可能提到英女王、王儲查理斯、威廉及哈利在桑德靈厄姆莊園的攤牌談判，據指威廉當時是最遲一個到達，之後卻匆匆離開，因此他在會談中的形象欠佳。

根據網上商店網站描述，自傳會真實、近距離地展示哈利和梅根自信、具影響力及前瞻的特質。出版商則指很少人知道哈利和梅根的真實故事，並承諾新書會揭示哈利和梅根一起生活的未知細節，消除對於2人的謠言和誤解。