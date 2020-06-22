新冠肺炎：連續工作148天應對疫情　安倍終放假

新冠肺炎打擊航空業，消息指日本航空計劃，下月初向員工派發最多15萬日圓（約1萬港元）津貼。隨着日本防疫措施逐步放寬，過去周末跨縣的民眾活動增加。首相安倍晉三已為應對疫情連續工作148天，至周日（21日）終於放假，在東京住所度過。

日航受疫情影響而業績低迷，社長赤坂祐二及會長植木義晴將不會收取夏季獎金，管理層則減70%，而一般員工的獎金亦計劃減半，因而引起不滿。日媒引述消息指，該公司計劃下月撥出逾50億日圓（約3.6億港元），向約3.6萬名員工發放津貼，每人最多可獲15萬日圓，以提升士氣。

安倍晉三1月26日起為應對疫情，連續在官邸和公邸等地方辦公，至周日終於放假。他上周六在網絡節目中表示，這「將是5個月來首個完全休息的一天」；又談及國內放寬限制措施，指「職業棒球聯賽開幕，社會經濟活動也上了一個台階，變得更加自由」。但疫情處理問題加上近日連爆政客醜聞，安倍內閣的支持率跌至36%，較上月民調跌2.7個百分點。

另外，瑞典17歲環保少女通貝里上周六在當地廣播節目中透露，曾計劃首次訪問日本，但因新冠肺炎疫情蔓延而延期，此前亦計劃過訪問中國和南韓，最終沒有成行。