新石器時代巨石陣坑洞出土　助研信仰起源

英國著名史前建築遺迹巨石陣起源至今仍是不解之謎。英國多間大學組成的考古團隊近日表示，在巨石陣附近發現20個以上的史前坑洞，可追溯到4500年前的新石器時代，如同一個新的巨石陣，相信有助解開巨石陣起源謎團。研究報告已在網上公開發布。

聖安德魯斯大學、伯明翰大學等組成的考古團隊，在巨石陣以外約3公里的杜靈頓垣牆（Durrington Walls）周圍，發現20多個史前坑洞，直徑均超過10米及深5米。坑洞環繞杜靈頓垣牆形成一個直徑超過2公里的圓圈。

團隊透過放射性碳年代測定法等及實地考察分析，岩心樣本顯示坑洞挖於4500多年前，約在杜靈頓垣牆建成之時。坑洞組成的圓圈是迄今為止發現覆蓋面積最大的新石器時代建築，邊界似乎經過精心設計，將較杜靈頓垣牆早1500多年建造的另一個史前遺址亦包圍在內。

專家相信，坑洞如同一個神聖邊界，可能用以引導人們前往與巨石陣相連的圈內宗教場所，或警告不允許越過坑洞標記邊界的人，反映兩個宗教儀式地點之間有重要聯繫。聖安德魯斯大學地球與環境科學學院博士貝茨（Richard Bates）認為，結果再次顯示巨石陣過去社會的複雜程度，及人類與自然的協調度之高，是現代人難以想像。

英國國家信託基金會巨石陣世界遺產讚揚今次是驚人發現，相信巨石陣建造者曾在杜靈頓垣牆居住和宴會，是解開巨石陣歷史的關鍵，亦為了解新石器時代祖先的生活和信仰提供新視角。

巨石陣的石頭按太陽的運動軌跡排列，被指其建造目的可能與天文、宗教或墓葬有關，有學者認為古人或用以記錄太陽的運行。英國每年夏至都會有大批民眾前往巨石陣觀看日出，今次考古發現公布之時，正值聚會因疫情取消，改為網上直播。