新冠肺炎︰美軍證羅斯福號爆發疫情　因停靠越南港口所致

美國《軍事》網站上周六（20日）稱，美國海軍對此前出現大量人員感染新冠病毒的航母羅斯福號進行全面調查後，基本確認航母停靠越南港口時被病毒乘虛而入。

報道稱，新冠疫情爆發初期羅斯福號航母一直在海上巡航，病毒最開始是如何被帶上船一直是個謎。美國海軍最初認為航母可能是3月在越南港口停靠期間被傳染，但隨後認定是來自其他艦艇的艦載機執行物資補給時，將病毒一並帶入並造成疫情大爆發，因為率先發病的不是曾離艦前往港口遊玩的艦員，而是艦載機部隊的2名士兵。

不過，美國海軍經過長達數月的全面調查，推翻之前的結論，基本認定是航母停靠越南港口時被感染。核酸檢測的結果顯示，艦載機部隊的感染者很可能並非病毒的最初受害者。

美國海軍作戰部長吉爾戴日前表示，根據這份調查報道，羅斯福號前艦長克羅澤在疫情開始時對未隔離的水兵預警不足，還過早允許已隔離水兵結束隔離，因此將艦上人員置於更高風險，可能加劇疫情蔓延。雖然他此後請求美軍高層採取更多措施挽救艦上人員，但其表現遠遠低於預期。美國海軍最終宣布堅持解除其航母艦長的決定，也不會任用他擔任其他指揮職位。