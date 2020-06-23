連續18年　聯大通過北韓人權問題決議案

聯合國大會周一（22日）通過北韓人權問題決議案，是聯大連續18年通過此類決議。人權事務高級專員辦事處駐首爾代表波爾森（Signe Poulson）指，脫北者對朝散布傳單是為了向北韓居民傳達資訊，屬言論自由。

由47個成員國組成的聯合國人權理事會周一舉行第43次會議，會上無表決下通過歐盟提交的這份北韓人權決議案。人權理事會在決議中，對北韓有組織地廣泛且嚴重侵害人權深表憂慮，稱當中不少行動屬於犯罪，指北韓領導人應受到國際司法制裁。南韓政府則連續兩年，未加入該決議的共同提案國。

南韓近來有脫北者向北韓散布反朝傳單，激起北韓反彈。聯合國人權事務高級專員辦事處駐首爾代表波爾森受訪指出，向北韓居民傳達資訊非常不容易，北韓當局並不允許網絡交流和人員往來等。她認同，公民自由表達的權利不是無限制的自由，呼籲社會、脫北者和政府就影響北韓行為的最有效舉措交換意見。

聯合國人權高專辦駐首爾辦事處周二（23日）迎來成立5周年，該辦事處正記錄北韓反人類罪行受害者的證供等，計劃明年3月提交相關報告。