脫北者撒50萬張反朝傳單　朝設20廣播器

北韓因不滿脫北者從南韓散播反朝傳單而撕破對韓關係，南韓有脫北者無視警告，周一（22日）深夜到兩韓非軍事區內的坡州，利用氦氣球向北韓派發50萬張反朝傳單。南韓統一部指行動不利兩韓關係，要求立即停止。消息指，北韓在非軍事區完成部置約20部廣播器，準備播放反韓廣播；朝軍亦再打開延坪島的前線火炮炮門。

脫北者組織「爭取自由北韓的戰士」的成員周一晚上11時至午夜，到坡州向北韓發放20個裝有50萬張反朝傳單的氦氣球，另有500份講述南韓成功故事的小冊子、2000張一美元紙幣、1000張記憶卡。組織在非常黑暗的地點發放氦氣球，避免警方發現。自北韓狠批南韓散布反朝單張後，韓方加派警員在邊境地區巡邏。

南韓統一部指，無論是來自北韓或南韓的傳單，都對兩韓關係無益。兩韓領袖簽署《板門店宣言》時同意停止散播反朝或反韓單張，因此韓方認為上述行動必須立即停止，以改善兩韓關係及推廣朝鮮半島和平。

北韓日前宣稱已印好1200萬張反韓傳單，並會在非軍事區重新放置廣播器。韓軍消息指，北韓周二（23日）已放置20部廣播器，不排除會部署更多。北韓過往一度部署40部廣播器。韓方正準備多項應對方案，未知會否重裝對朝廣播器以牙還牙。統一部同日對朝方重裝廣播器表示遺憾，認為做法有違《板門店宣言》，即使未實施，這種行為亦不可取。

韓軍知情人士又指，繼上周五（19日）後，軍方周一早上再次發現朝軍打開西部海域延坪島附近的前線陣地海岸炮炮門。受海霧影響，軍方無法准確判斷朝軍的炮門是近日一直打開，抑或當日重新打開，相信這不是特別動向，韓軍保持全天候戒備，密切監察朝方動向。

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