二戰後政府公文曝光　首證731部隊曾生產細菌

日本滋賀醫科大學名譽教授西山勝夫等學者，上周五（19日）公布一份70年前的二戰後政府公文，記載了隸屬日本關東軍的731部隊（原名關東軍防疫給水部）詳細的組織結構及隊員證詞等，並首次證實731部隊曾受命生產細菌。

《關東軍防疫給水部部隊概況》公文於1950至1951年製作，製作部門和目的不明；團隊去年在日本國立公文書館發現並獲公開的其中41頁。根據公文，關東軍防疫給水部由總部及5個支部等組成，其中有關下轄的大連支部記述為「直到戰爭結束為止，主要負責細菌的研究及生產」。

公文中的「人員統計表」，記載了二戰結束時各部隊隊員人數，當時關東軍防疫給水部總人數為3262人，其中2149人隸屬731部隊。「詳細調查表」中則詳列大連支部及另外4個支部（林口、牡丹江、孫吳、海拉爾）所屬隊員的姓名、階級、籍貫等資料。

另外，除了各支部變遷表外，「行動經過要圖」描繪了前蘇聯參戰後部隊從滿洲撤退回日本的路徑，地圖上亦標註了戰敗前後各支部部隊詳細動向，包括移動、匯合、戰爭經過與日期等，及隊員戰後被前蘇聯扣留時的收容所名稱。

西山勝夫指出，詳細調查表及行動經過要圖未包括731部隊的資料。他認為這一點相較整體而言不自然，不排除記在別冊或尚有缺漏。西山勝夫表示，公文記有前731部隊隊員的證詞等，對驗證歷史意義重大。他又敦促政府加速訪問在世證人等調查工作。

731部隊在侵華戰爭以生化戰、細菌戰及人體實驗而臭名昭著，該部隊其後在蘇聯軍「8月風暴」軍事行動中灰飛煙滅。